Ragazzi assembrati al Luna Park, il Comune di Savona risponde: “Disposti controlli per il rispetto delle norme”

Savona. L’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive del Comune di Savona, Maria Zunato, risponde alla lettera inviata da una cittadina in merito alle decine di adolescenti assembrati e senza mascherina nei pressi del Luna Park soprattutto il sabato sera.

“Per quanto riguarda le responsabilità in capo al Comune – fa sapere l’assessore Zunato – abbiamo ribadito a tutti gli operatori che lavorano presso il Luna Park savonese il rispetto delle ordinanze previste dalla Regione Liguria (n.34 del 2020) e delle linee guida Stato-Regioni dell’11 giugno 2020, al fine di evitare eventuali revoche delle autorizzazioni che abbiamo rilasciato”.

“Nel caso venissero riscontrate delle difformità o non venissero rispettate le misure di sicurezza, possiamo adottare tutti gli atti conseguenti compresa una eventuale revoca delle autorizzazioni per motivi di ordine pubblico – fa sapere l’assessore – Teniamo tuttavia in considerazione anche come alcune dinamiche non possano solo essere imputate alle attività commerciali, ma ai singoli”.

L’assessore savonese, infine, assicura: “Abbiamo inoltre previsto nelle aree limitrofe al Luna Park la possibilità da parte della polizia municipale di verificare con ulteriori controlli eventuali assembramenti realizzati da gruppi di adolescenti, che frequentano non soltanto il Luna Park, in quanto nelle zone limitrofe si trovano anche comuni luoghi di aggregazioni per ragazzi”.