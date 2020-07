Raccolta differenziata ad Albegna, in arrivo un questionario per capire difficoltà e problemi

Albenga. La SAT in collaborazione con l’amministrazione comunale sta mettendo a punto il nuovo sistema di raccolta differenziata ad Albenga attraverso riunioni, sopralluoghi e la presa in carico delle segnalazioni degli utenti.

Il sindaco Riccardo Tomatis in occasione afferma: “Come per tutte le novità, nella fase di transizione, possono verificarsi disguidi, problemi e difficoltà. La nostra amministrazione, insieme agli uffici comunali e in stretta collaborazione con la SAT, sta cercando, però, di intervenire puntualmente per risolverli”.

“La raccolta differenziata è un obbligo di legge oltre ad essere un obbligo morale per tutti i cittadini – continua il primo cittadino ingauno – e la nostra intenzione è quella di continuare il percorso cercando, naturalmente, di andare incontro alle esigenze di tutti gli utenti. La SAT è un’azienda seria, capace e presente, siamo certi le problematiche emerse saranno risolte in tempi rapidi”.

“A tal proposito, spiega il sindaco, è intenzione della SAT e dell’amministrazione comunale effettuare un’approfondita indagine attraverso la distribuzione di un questionario volto a raccogliere impressioni, esigenze, problematiche”.

L’assessore Gianni Pollio commenta: “In queste settimane sono andato personalmente, accompagnato dai nostri tecnici comunali e da quelli della SAT, dai commercianti del centro storico che hanno segnalato alcune difficoltà. Fortunatamente, con la maggior parte, abbiamo già trovato le soluzioni ad alcune problematiche. Naturalmente è tutto migliorabile. A tal proposito, nei prossimi giorni, distribuiremo con la SAT un questionario in modo da capire meglio le perplessità di tutti i commercianti e studiare una soluzione adeguata a ogni esigenza”.