Quiliano&Valleggia: l’organigramma societario e lo staff tecnico

Quiliano. Nonostante la situazione emergenziale che ha colpito duramente tutti, il Quiliano&Valleggia è pronto a ripartire per la quarta stagione consecutiva dalla sua nascita.

La società biancorossoviola rende noto l’organigramma societario per il management e l’area sportiva, con tante riconferme e qualche nuovo innesto. L’intenzione del Quiliano&Valleggia è rinforzare l’organico in campo e fuori per quanto riguarda la prima squadra, la Juniores ed il settore giovanile.

Di seguito tutti gli incarichi.

Management

Presidente: Giorgio Landucci

Vicepresidente: Mirko Miino

Direttore generale: Riccardo Armellino

Direttore sportivo: Antonio Marotta

Segretario: Giacomo Campanella

Dirigente accompagnatore: Gianguido Bondi

Dirigente accompagnatore: Igi Sassi

Responsabile della comunicazione: Jacopo Scappatura

Area sportiva

Allenatore prima squadra: Enrico Ferraro

Viceallenatore prima squadra: Daniele Rigardo

Allenatore portieri: Marco Gualtieri

Preparatore atletico e osteopata: Federico Armellino

Massaggiatore: Paolo Pollero

Allenatore Juniores: Claudio Caddeo

Viceallenatore Juniores: Andrea Bruzzone

Collaboratore Juniores: Ettore Pozzi