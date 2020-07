Quiliano, venerdì 17 luglio partono i lavori per la posa della fibra ottica: possibili disagi

Quiliano. Al via i lavori sulla rete elettrica del territorio, con particolare riferimento alle attività di digitalizzazione del sistema, a Quiliano.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a media e bassa tensione afferma che si tratta di un percorso di innovazione e sostenibilità ambientale e informa che le operazioni inizieranno venerdì 17 luglio, con interventi di digitalizzazione e potenziamento del sistema elettrico nel comune di Quiliano. Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica sostituiranno un sostegno di una linea aerea, operazione propedeutica alla successiva posa della fibra ottica. Verrà, inoltre, ottimizzato l’assetto di rete con una distribuzione dei carichi più equilibrata.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, saranno svolte dalle 6 alle 13, per recare meno disagi possibili ai cittadini. Le vie interessate saranno: via Pennairolo 2, da 8 a 10, 16, da 16b a, 18, da 1 a 11, da 17 a 23b, da 27 a 29, da 29b a 33, sn1; via Faia da 2 a 20, da 1 a 3, da 7 a 21, sn, sn6, cant, sn1, sn2, sn3, sn9, sn8, sn7; via Caruggio da 2 a 6, da 6b a 12, da 1 a, 13, sn, sn4, cant, sn1, sn2, sn5; via Cervaro da 2 a 20, 1, da 1c a 3, da 9, a 11, da 15 a 21, sn1; via Lanrosso inf. da 2 a 10, da 1 a 11, 11b, cant, sn1, sn2, da 12 a 16; via Veirasca da 2 a 14, da 16b a 20a, da 1 a 5, 11, sn, sn1; via Lanrosso sup. da 2 a 14, da 1 a, 11, sn, sn4, sn3, sn5; via Chicchezza da 2 a 6, da 1 a 1b, da 5, a 7, sn, sn1; via Cervaro da 1a a 1b, sn3, sn2; via Cerri da 2 a 8, da 1 a 13, sn1.

“Durante i lavori – fanno sapere dal Gruppo Enel – l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori“.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare l’app gratuita per smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Infine, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.