Quiliano, nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici comunali

Quiliano. E’ stata firmata l’ordinanza sindacale contenente i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici comunali con decorrenza 1 luglio 2020.

“In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, l’accesso agli uffici, dal lunedì al venerdì negli orari di ricevimento reperibili sul sito internet comunale, sarà possibile esclusivamente su appuntamento e nel limite di una persona per ufficio. E’ stato altresì riattivato il centralino automatico che, chiamando il n. 0192000501, indirizzerà ai diversi servizi. Al fine di venire incontro alle esigenze della cittadinanza, nella giornata del martedì l’ufficio Anagrafe e l’Ufficio Demografici saranno aperti con orario continuato dalle 8.30 alle 17”.

Per chi non volesse recarsi personalmente presso gli uffici è attivato anche uno “sportello virtuale” sia per consulenze in videoconferenza da parte degli uffici, sia per contatti con il sindaco e gli assessori comunali. Si accede al servizio da questo link reperibile dalla home page del sito internet comunale.