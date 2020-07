Puntine sulla strada ad Albisola: una decina di ciclisti “in panne” ad Ellera, caccia ai responsabili

Albisola Superiore. Sono state trovate questa mattina sulla strada provinciale che da Ellera (Albisola Superiore) conduce a Stella San Giovanni (SP2 km 7+100) un centinaio di puntine.

A ritrovarle un gruppo di ciclisti, con molta probabilità i destinatari del cattivo gesto compiuto da qualche hater dei fan della bicicletta.

Dalle prime informazioni a essere vittima delle puntine una decina di ciclisti che non hanno potuto fare a meno di evitarle e bucare le camere d’aria delle ruote.

Rabbia da parte dei coinvolti che ci raccontano: “Abbiamo approfittato del giorno di festa per poter fare un giro in bici, evitando l’Aurelia troppo trafficata… Assurdo pensare come qualcuno abbia fatto un gesto simile… Ci siamo rivolti a chi di dovere per trovare il responsabile”.