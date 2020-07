Mette in rete filmato in cui riprende e insulta i carabinieri: titolare di un bar nei guai

Altare. Ha pubblicato sui social un video nel quale si vedeva transitare nel centro di Altare un’auto dei carabinieri. A correlare il filmato, frasi ingiuriose nei confronti dei militari e dell’arma dei carabinieri in genere.

Per non bastare, l’autore del gesto – R.P., 55enne titolare di un bar di Altare – ha pubblicato in rete un ulteriore video nel quale proferiva frasi con il chiaro intento di istigare i militari a ribellarsi e disobbedire alle norme e venire meno ai loro doveri.

Le indagini hanno permesso di accertare l’esatta origine del filmato e l’identità dell’autore che è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Savona. Ora rischia una condanna al pagamento di una multa da 1.000 a 5.000 euro.