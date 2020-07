Liguria. Il Movimento 5 Stelle ha depositato presso la Procura della Repubblica di Savona un esposto per una eventuale violazione delle leggi sulla par condicio da parte del presidente Toti.

Il governatore ligure è accusato di “avvantaggiarsi della sua posizione per trarne un beneficio di visibilità in campagna elettorale”. Insomma, i pentastellati ritengono che Toti approfitti dei momenti istituzionali con rilievo mediatico per portarsi avanti nella corsa alla riconferma in Regione.

Foto 2 di 2



Sulla questione interviene anche il giornalista Marco Preve, che sostiene la lista di Ferruccio Sansa: “Comprendiamo che in questo periodo il governatore se potesse inaugurerebbe anche la vostra nuova lavatrice. Ma nella foga ieri è riuscito a inaugurare per la seconda volta uno spazzaneve”. Il riferimento è allo spazzaneve presentato ieri pomeriggio a Bardineto.

“A gennaio la Regione aveva annunciato l’acquisto di uno spazzaneve, lo stesso spazzaneve inaugurato ieri – continua Preve – A gennaio infatti la Regione sulla sua pagina Facebook ufficiale annunciava che era già in dotazione alla Provincia di Savona. Si suppone quindi che da allora lo spazzaneve sia già stato utilizzato. A meno che non sia stato tenuto in garage per un debutto sotto le nevicate di luglio e agosto”.

La replica di Toti non si è fatta attendere: “Nelle campagne elettorali prima bisognerebbe conoscere le leggi. Sarebbe buona cosa da parte di chi è pagato con i soldi pubblici proprio per conoscerle, almeno vagamente. Dal M5S non si pretendono grandi cose, ma un po’ di impegno sì. In campagna elettorale bisognerebbe impegnarsi per dire le proprie idee, non tentare di impedire agli avversari di presentare i propri progetti. Certo, se uno non ha idee si rifugia negli esposti. Ma si diverta…”