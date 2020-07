Promozione: una riconferma per il Ceriale, un nuovo arrivo per il Legino

Ceriale. Nel prossimo campionato di Promozione, per il Ceriale, sul fronte offensivo è arrivata la riconferma dell’attaccante classe 1982 Roberto Ricotta (nella foto), giocatore che ha registrato poche presenze, ma rivelatesi decisive per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

“Come ha già detto il mio collega Cecco Bellinghieri, non ho alcuna pretesa particolare – spiega Ricotta -. L’anno scorso sono stato fermo parecchio, ma mi metterò a disposizione di mister Biolzi e dei miei compagni, cercando di dare il massimo quando verrò chiamato in causa”.

Nuovo arrivo, invece, per il Legino. Indosserà la maglia verdeblù l’attaccante Stefano Calcagno. Classe 1995, proviene dalla Veloce, con la quale ha giocato in Promozione nell’ultima stagione; in passato ha militato anche con la Santa Cecilia.