Promozione: Marco Viganò al Ceriale, tre nuovi innesti per la Veloce

Ceriale. C’è ancora tempo per qualche innesto in casa Ceriale Progetto Calcio. Nelle scorse ore è stato ufficializzato l’ingaggio del giocatore Marco Viganò.

Difensore centrale classe 1983, Viganò esordisce nel 2000 in Serie C2 vestendo la maglia del Meda, successivamente passa in Serie D nel Borgomanero. Nella sua lunga carriera ci sono molte esperienze in squadre di Eccellenza in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta come Sunese, Borgovercelli, Galliate, Varallo Pombia, Vergiatese, Stresa, Arona e Vigevano.

Motivi personali lo spingono a trasferirsi in Liguria e approda alla corte del presidente Vincenzi all’Alassio FC. Marco è sicuramente un giocatore esperto che può mettere le sue capacità a disposizione della squadra biancoblù per aiutare a crescere i ragazzi agli esordi in questa categoria e apporta anche tanti centimetri utili nel comparto difensivo.

“Ho bellissimi ricordi in tutte le squadre nelle quali ho militato con compagni ed amici fantastici – dichiara Viganò -. Ora, dopo l’operazione al crociato e al menisco avvenuta lo scorso novembre ho voglia di rimettermi in gioco e ringrazio il Ceriale per questa possibilità. Cercherò di dare il mio contributo di esperienza, il mio obiettivo è di squadra: impegnarci a fare il massimo per disputare un campionato tranquillo e quello che verrà in più sarà tutto di guadagnato”.

Sempre per quanto riguarda la Promozione, tre nuovi arrivi ed una conferma alla Veloce.

Dal Celle Riviera arrivano Davide Bonandin, difensore leva 1995, e Paolo Cosentino, difensore leva 1996; dall’Albissole approda in granata Nader Apicella, attaccante leva 1986. Continuerà a vestire la maglia granata Davide Colombino, centrocampista classe 1999.