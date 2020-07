Promozione: conferme per Loanesi, Varazze e Ceriale

Ceriale. Francesco Bellinghieri (nella foto) sarà ancora il capitano del Ceriale: vestirà la maglia biancoblù per la quattordicesima stagione consecutiva.

“Gli anni ci sono e gli acciacchi cominciano a farsi sentire – dichiara -, ma la voglia è sempre la stessa. Il Ceriale per me è una famiglia, anche quest’anno mi metto a disposizione della squadra per aiutare nei momenti difficili. Non pretendo di giocare ogni domenica, ma il mister sa che quando ci sarà bisogno io darò il massimo e, come sempre, sarò d’aiuto nello spogliatoio”.

La Loanesi San Francesco continua ad annunciare numerose conferme e vari rientri. Vestiranno ancora rossoblù il portiere classe 2002 Simone Staltari, il centrocampista classe 2002 Andrea Fumagalli, il difensore classe 2001 Giacomo Caligaris, il centrocampista classe 2000 Gabriele Caretti, il centrocampista classe 2001 Gabriele Piazzai, il centrocampista classe 1999 Mattia Furnari, il portiere classe 2000 Tommaso Bozzo, il difensore classe 2001 Simone Rossello.

Dopo tre stagioni nel Soccer Borghetto, torna alla Loanesi il difensore classe 1995 Andrea Gagliardo. Matteo Gentile, classe 1998, rientra in rossoblù dopo l’esperienza al Ceriale. Ritorna anche l’attaccante classe 2001 Alessandro Patitucci dopo la breve esperienza al Borgio Verezzi.

In casa Varazze Don Bosco le prime conferme ufficiali sono quelle dei centrocampisti Giorgio Guerrieri, classe 1985, ed Alessio Gagliardi, classe 1991.