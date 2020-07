Liguria. È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale, il manuale delle eccellenze pedagogiche in Liguria, una raccolta dettagliata e multiforme dell’esperienza pedagogica dei nidi liguri.

Il documento è stato formato raccogliendo il materiale da tutti i servizi socioeducativi per la prima infanzia che operano sul territorio regionale. “Abbiamo chiesto di segnalare i progetti e le sperimentazioni più rilevanti – spiega Viale – ne è emerso uno spaccato della realtà dei servizi per la prima infanzia molto interessante, caratterizzato da creatività, entusiasmo e soprattutto grande professionalità. Coinvolgimento delle famiglie, esperienze all’aperto, esperienze sensoriali, linguaggi d’arte e cultura: sono moltissime le esperienze degne di essere conosciute e adatte a favorire uno scambio e un confronto tra gli operatori, le famiglie, gli amministratori e le cooperative che lavorano nel settore. Per questo abbiamo pensato di raccogliere tutto in un unico documento che verrà presto reso disponibile per il download sul sito ufficiale di Regione Liguria”.

Foto 2 di 2



I progetti sono tanti e molti diversi tra loro: “Nonni e nipoti a tavola”, “Giornata del genitore al nido”, “Il pane quotidiano”, “La natura al micronido”, “Corso di musica”, “Lo stupore: affascinarsi attraverso gli occhi dei bambini” solo per citare alcuni esempi. “Aprendo a caso il corposo manuale – prosegue Viale – ogni realtà racconta la grande professionalità del personale addetto, l’entusiasmo delle famiglie e fa intravedere il sorriso dei bambini. Abbiamo creato questo percorso per valorizzare tutte le professionalità: sono stati interessati tutti i 19 distretti sociosanitari della Regione. Manderemo una stampa a tutti i nidi in modo che possano comprendere quanto sia importante e prezioso il loro lavoro. Sono tutte esperienze fatte prima dell’attuale emergenza sanitaria: oggi, naturalmente, dovranno essere praticate in modo diverso, con i dovuti accorgimenti”.

“Nella giunta di ieri – conclude Viale – abbiamo anche rifinanziato il supporto delle spese dei coordinatori pedagogici distrettuali per le attività connesse al sistema educativo integrato: una spesa che rinnoviamo ogni anno, pari a circa 110mila euro, per garantire sinergia e coordinamento tra chi lavora a queste importanti attività nella fascia della prima infanzia”.