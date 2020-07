Andora. Altre novità riguardanti le squadre che militeranno nel girone A di Prima Categoria.

L’Andora ha ufficializzato l’acquisto definitivo di Gioele Macrì, difensore classe 2003, glà lo scorso anno nelle fila dei biancoblù tra Allievi e Juniores. Un altro giovane tassello che dà continuità al progetto giovani.

Lo Speranza rende noti un’altra conferma e tre nuovi arrivi per il prossimo campionato. Ebrima Cham, centrocampista leva 1998, farà parte della squadra savonese anche nella prossima stagione. I tre ingressi nella rosa sono Lorenzo Manzani, centrocampista classe 1998, l’ultima stagione alla Vadese; Gianluca Palmiere, esterno classe 1998, in prestito dal Vado; Simone Calvanico, esterno classe 1999, in prestito dal Quiliano.

Alla Letimbro arriva, in prestito dalla Veloce, il centrocampista leva 2000 Geordie Murialdo.