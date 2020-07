Savona. Due conferme importanti per l’Us Letimbro 1945 in vista del prossimo campionato di Prima Categoria.

Luca Valdora, centrocampista classe 1997, con trascorsi nel Legino e nel Varazze, ha scelto di dare continuità alla sua avventura in maglia gialloblù che vestirà per la terza stagione consecutiva, rinunciando di fatto a proposte dalla categoria superiore.

Contestualmente la società savonese annuncia che anche il bomber Diego Carminati, sei gol in undici partite disputate lo scorso anno, ha rinunciato ad offerte importanti dal campionato di Promozione scegliendo di rimanere al Santuario insieme a mister Maurizio Oliva.

“A giorni la società comunicherà ulteriori tre innesti prima di andare tutti in vacanza in attesa della ripresa di preparazione prevista per il 20 agosto” dichiara la dirigenza della Letimbro.