Prima Categoria: Giorgio Mombelloni approda alla Carcarese

Carcare. Arriva un altro importante rinforzo per mister Loris Chiarlone, che la prossima stagione potrà contare anche su Giorgio Mombelloni, esterno destro classe 1993. Giocatore tecnico e veloce, che vanta esperienze in Prima Categoria con la maglia del Marassi, in Promozione con la Genovese e il Bragno e lo scorso anno in Eccellenza ad Alassio.

“È stato uno dei miei primi acquisti quando ero direttore sportivo a Bragno, quindi siamo legati sia ‘sentimentalmente’ che a livello sportivo – dichiara il direttore generale Roberto Abbaldo -. Ripongo grande stima in Giorgio, è un giocatore che sicuramente alza il livello qualitativo della squadra e il suo contributo ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo stagionale, cioè fare un campionato estremamente competitivo”.

Grande entusiasmo e motivazione anche per Mombelloni: “Ringrazio il direttore Abbaldo e il diesse Gandolfo che hanno spinto tanto per farmi venire a Carcare stuzzicandomi con il loro progetto. Un grande grazie va anche agli Irriducibili che subito mi hanno fatto sentire il loro affetto regalandomi la sciarpa. Sono felicissimo perché approdo in una società storica, l’obiettivo è di riportarla nelle categorie che contano e cercare di riempire sempre di più gli spalti del Corrent. Speriamo di toglierci tutti insieme delle belle soddisfazioni“.

Nel frattempo, come anticipato nel nostro articolo di martedì, l’Aurora Calcio ha tesserato Roberto Rexhaj, difensore classe 2001 cresciuto nel settore giovanile della Cairese