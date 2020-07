Prima Categoria, colpo grosso della Vadese: tesserato Alessio Salis

Vado Ligure. Colpo di mercato della Vadese Calcio 2018, matricola nel campionato di Prima Categoria: ha tesserato Alessio Salis.

Salis, classe 1990, è un giocatore molto noto nel panorama calcistico locale e vanta grande esperienza nelle categorie superiori.

Centrocampista, da giovanissimo, nella stagione 2007/2008 e in quella successiva, ha giocato nel Savona in Serie D; poi ha fatto la Serie C2 con la Villacidrese. Poi, Carcarese in Promozione nel 2010/2011, Sassello in Prima Categoria nel 2011/2012, Cairese in Eccellenza nel 2012/2013, Albissola in Promozione nel 2013/2014, Veloce in Eccellenza nel 2014/2015, ancora Cairese in Eccellenza nel 2015/2016 e infine Legino in Promozione dal 2016/2017 alla stagione scorsa.

“Con l’inserimento di Salis la Vadese completa il proprio quadro offensivo, portando un giocatore di grande esperienza, che ha abbracciato il nostro progetto – affermano i dirigenti azzurrogranata -. Nei prossimi giorni comunicheremo i giovani che si uniranno alla compagine a disposizione di mister Saltarelli”.