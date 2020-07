Savona. La piscina Zanelli di Savona è tra i migliori impianti d’Italia per gli sport acquatici e, molto frequentemente, è scelto della Federazione Italiana Nuoto per ospitare i raduni collegiali delle azzurre del nuoto sincronizzato.

Anche in questi giorni le campionesse di questa disciplina si stanno allenando nella vasca di corso Colombo; del resto la Rari Nantes Savona è la società più forte d’Italia nel nuoto sincronizzato, come testimoniano gli scudetti che ogni anno conquista, ed è il principale serbatoio di atlete per la Nazionale.

Oggi il nuoto sincronizzato è stato messo sotto i riflettori dall’arrivo della ballerina Natalia Titova, che nel ruolo di docente coreografa sta dando il suo contributo a bordo vasca negli allenamenti delle ragazze.

Maurizio Maricone, presidente della Rari Nantes Savona, afferma: “Noi cerchiamo sempre di renderci migliori. Poi se le persone che ci rendono migliori sono persone così intelligenti, gradevoli e anche conosciute com’è Natalia, credo che l’abbinamento sia vincente sempre. In realtà Natalia è una grande professionista; il nuoto sincronizzato è sicuramente molto artistico, ha delle componenti di questa natura, quindi l’abbinamento credo che sia assolutamente da perseguire e mandare avanti“.

I dissapori del passato con il Comune sono definitivamente tramontati? “Non erano dei dissapori – precisa Maricone -. Erano dei dialoghi anche costruttivi, che poi sono sfociati nell’attuale anno di gestione. Mi auguro che sfoceranno in ulteriori anni di gestione. Credo che dopo una fase iniziale, in cui com’è normale che sia, ci si è chiariti su determinati ragionamenti, penso che il Comune di Savona non possa che apprezzare il lavoro fatto da Rari Nantes in tutti questi anni, non solo da un punto di vista sportivo, ma da un punto di vista sociale, dell’attenzione e degli insegnamenti sul rispetto delle regole. Sulla gestione della piscina, è sempre stata condotta con la massima attenzione alla salute e alla cura di ogni particolare, la stessa cura che ci mettiamo nel preparare i nostri atleti e le nostre atlete. Credo sia fatale che il rapporto tra Comune di Savona e Rari Nantes Savona vada avanti, in maniera assolutamente costruttiva, com’è andato avanti in questi anni. Credo che questa sia la nostra casa: ci chiamiamo Rari Nantes Savona e quindi, pur essendo in una casa che dobbiamo tenere sommamente bene, perché appartiene a tutta la cittadinanza, non appartiene a noi, ma noi la sentiamo come nostra nelle cure che ci mettiamo a coltivarne ogni singolo angolo. Quindi credo che anche in questo caso l’abbinamento tra Comune e Rari Nantes non possa essere sciolto in maniera così semplice“.

Il sindaco Ilaria Caprioglio dichiara: “Poterla ospitare è un grande onore, perché è una stella conosciuta a livello nazionale e internazionale, ed è un grande onore poter avere qui le atlete della Nazionale italiana, poter avere a casa nostra la Ct della Nazionale Patrizia Giallombardo. L’amministrazione comunale è vicina alla Rari Nantes perché è veramente una perla della nostra città. La cosa positiva è che si riparte da qui; Savona riparte all’insegna dello sport dopo il lockdown“.