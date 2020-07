Provincia. Come previsto da Arpal e dalla protezione civile regionale, dalla tarda mattinata di oggi la nostra provincia è stata rapidamente investita da una violenta ondata di maltempo.

Pioggia, forte vento, tuoni e lampi hanno preso a sferzare il nostro territorio, facendo riversare sul savonese una notevole quantità d’acqua: prendendo ad esempio i dati rilevati a Varigotti e Tovo, in circa mezz’ora si sono riversati rispettivamente circa 55 e 41 millimetri d’acqua, quantità che (per usare qualche abusata espressione meteo-giornalistica) potremmo quasi definire una “bomba d’acqua”.

All’interno, invece, i dati rilevati da Limet sono più contenuti e non superano mai la decina di millimetri nel medesimo arco di tempo.

Oltre a causare il più che comprensibile fuggi-fuggi dalle spiagge, dove i turisti si sono riversati approfittando del bel tempo di inizio giornata, le forti piogge hanno causato anche diversi allagamenti.

I vigili del fuoco di Albenga, ad esempio, sono dovuti intervenire a San Giorgio, lungo la via Romana, per trarre in salvo una persona rimasta bloccata con l’auto proprio a causa delle eccessive precipitazioni.

A Balestrino e anche in alcune zone più interne di Boissano, la pioggia si è trasformata in grandine, coprendo con un leggero manto bianco strade e abitazioni.

Alla luce della situazione in atto e degli ultimi aggiornamenti della modellistica previsionale, Arpal ha prolungato l’allerta meteo gialla per temporali che, su tutta la regione, terminerà alle 20 di oggi venerdì 24 luglio. L’allerta riguarda i bacini piccoli e medi di tutte le zone.