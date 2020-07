Pinko e Glovo danno il via al fashion delivery

Nei mesi del lockdown i consumatori hanno sostituito i loro acquisti presso i negozi fisici con quelli digitali, consentendo la sopravvivenza di molti business. Il settore della moda, come sappiamo è stato molto penalizzato per cui ogni iniziativa intesa a favorirne la ripresa viene accettato di buon grado e pubblicizzato.

La comodità concessa dalle nuove tecnologie ha avuto un enorme impatto sul consumatore e sulle abitudini di acquisto. Sappiamo che i negozi fisici hanno escogitato modalità gestionali sempre più organizzate e dirette alla soddisfazione del cliente finale personalizzando la sua esperienza di acquisto.

Il retail negli anni ha subito una rivoluzione modificando il concetto di vendita e attività imprenditoriale, organizzando le catene di distribuzione in modo tale da giungere al cliente in modo semplice e veloce.

A questo proposito Pinko sperimenta la vendita on line tramite la consegna a domicilio effettuando una collaborazione con Glovo.

Glovo che cos’è?

È una start up spagnola fondata a Barcellona nel 2014. Ha avuto talmente tanto successo che nel settembre del 2019 ha raggiunto circa 26 paesi e offre i suoi servizi in 200 città del mondo. In che modo?

Glovo è un servizio di spedizione a richiesta che ritira e consegna prodotti ordinati tramite la sua app. Finora era utilizzata principalmente in Italia per la consegna di prodotti enogastronomici. Ad oggi si sta organizzando, come appunto in questo caso per offrire servizi anche in altri campi.

Pinko: il top della moda italiana

Pinko è un’azienda italiana specializzata nel campo della moda presente nel mondo con 1500 punti vendita all’ingrosso e oltre 250 negozi tra monobrand e franchising ha avviato questa collaborazione con Glovo che potremmo definire “fashion delivery”.

In quale modo Pinko e Glovo concretizzano il fashion delivery?

Una rivoluzione che permette attraverso la sezione shopping dedicata di fare acquisti direttamente dal negozio on line Pinko.

È sufficiente un click sulla piattaforma spagnola unica sul mercato italiano, specializzata nella consegna a domicilio per poter raggiungere Pinko on line.

Da questo mese di giugno basta dirigersi verso l’applicazione di Glovo, cliccare nella sezione “shopping” ed entrare nello store on line di Pinko dove potrai trovare una serie di articoli tra i quali t-shirt, accessori cinture e tanto altro.

Un nuovo canale di vendita diviene così per Pinko un metodo alternativo da aggiungere al commercio tramite negozi fisici presenti sul territorio italiano.

Dopo aver scelto il prodotto da acquistare, potrai effettuare il pagamento con carta di credito. In seguito, i corrieri di Glovo prenderanno in carico il tuo acquisto consegnandolo direttamente all’indirizzo da te indicato nel tuo ordine in tempi veloci.

Questo nuovo rapporto di collaborazione tra Glovo e Pinko va ad aggiungere un nuovo canale di vendita per le boutique on line ed i negozi fisici tradizionali. Le consegne vengono effettuate nelle principali città italiane: Milano, Torino, Roma, Firenze, Verona, Bologna, Napoli, Bari, Palermo e Catania dove Glovo effettua servizio di consegna.