Piloni erosi e a rischio crollo: chiusa una porzione di passeggiata tra Alassio e Laigueglia

Alassio. Durante un consueto giro di controllo in mare, su un gommone, gli uomini della Capitaneria di Porto si sono accorti di “qualcosa di strano”. I piloni che sorreggono la passeggiata che collega Alassio e Laigueglia, infatti, risultano erosi e danneggiati, con crepe e segni di usura visibili anche ad occhio nudo.

Una situazione che ha allarmato gli uomini della Capitaneria, che hanno subito fatto partire la “macchina” dei controlli. Sul posto si sono poi recati i vigili del fuoco e la polizia locale.

Al termine del sopralluogo, la decisione irrevocabile: “Una porzione di passeggiata va chiusa sino a quando i piloni non saranno oggetto di lavori di messa in sicurezza”. Si tratta di un tratto di circa un centinaio di metri, con la passeggiata che è stata letteralmente divisa a metà da transenne: il transito a piedi è consentito, ma solo lato monte.

“Il tratto in questione va dall’ex Corner Beach alla scogliera, – ha spiegato il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri. – Ma non si tratta, purtroppo, di una novità, ma di una situazione di criticità già nota e affrontata, ma che ha subito forti rallentamenti, e non per nostra volontà”.

“I piloni sono stati erosi dai forti eventi meno-marini verificatisi negli ultimi anni e avevamo in progetto di iniziare i lavori a settembre 2020. A dire il vero avremmo voluto iniziare anche prima, ma le nuove mareggiate hanno impedito l’allestimento del cantiere”.

“Dopo il sopralluogo, però, si è optato per la chiusura immediata della porzione di passeggiata che sarebbe stata comunque oggetto di area di cantiere. Probabilmente, a seguito di questa situazione, cercheremo di anticipare l’intervento”, ha concluso il vicesindaco.