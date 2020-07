A Pietra la “Festa del Miracolo di San Nicolò”: ultima apparizione pubblica del cardinale Bagnasco

Pietra Ligure. Come ogni anno, l’8 luglio Pietra Ligure festeggia la Festa del Miracolo di San Nicolò, celebrando in modo solenne il ricordo dell’evento miracoloso che nel 1525 salvò la popolazione pietrese dal flagello della peste.

Per il 2020 le celebrazioni saranno speciali, sia per le disposizioni anti-Covid, quanto per la presenza illustre del Cardinale Angelo Bagnasco, alla sua ultima apparizione pubblica da Arcivescovo di Genova, prima dell’insediamento del francescano monsignor Marco Tasca, scelto dal Pontefice per guidare l’arcidiocesi genovese.

La parrocchia di San Nicolò, la comunità religiosa e l’amministrazione comunale sono liete e orgogliose di accogliere il Cardinale Angelo Bagnasco in questa ricorrenza così importante per i pietresi. Lo stesso Cardinal Bagnasco, nella sua Messa d’addio a Genova, ha lanciato messaggi rivolti al mondo del lavoro e alla necessità di aiutare i più deboli a seguito dell’emergenza Coronavirus e dei suoi effetti economico-sociali.

Le celebrazioni in onore del nostro Santo Patrono che, “allora come oggi protegge la città di Pietra Ligure e al quale l’abbiamo nuovamente affidata nei giorni più drammatici dell’emergenza sanitaria”, culmineranno nella solenne S. Messa celebrata in piazza San Nicolò alle 21, alla presenza del Vescovo diocesano Guglielmo Borghetti, dell’Arcivescovo emerito di Ferrara Mons. Luigi Negri e delle autorità civili e religiose.

Poco prima, alle 20.45, è in programma la benedizione e l’inaugurazione ufficiale della nuova passeggiata sul monte del lungomare Don G. Bado, i cui lavori di riqualificazione sono appena terminati. In mattinata, invece, alle 10 e 30, si terrà la S. Messa in Basilica presieduta da monsignor Mario Olivieri.

Le celebrazioni saranno organizzate secondo le norme anti-Covid: l’adozione delle misure relative al distanziamento fisico, uso delle mascherine, osservanza della corretta ‘etichetta respiratoria’ e delle altre misure igienico-sanitarie come il lavaggio frequente delle mani, oltre al rigoroso rispetto delle misure precauzionali al fine di evitare ogni tipo di aggregazione o assembramento dei fedeli.

Alla sera non mancheranno le note della banda “G. Moretti” che accompagneranno le celebrazioni solenni e l’inaugurazione della passeggiata. Infine, la consueta cerimonia di affidamento della città di Pietra Ligure al Santo Patrono da parte del sindaco Luigi De Vincenzi.

“Nonostante i limiti imposti dal Covid sarà una giornata di festa e raccoglimento religioso, impreziosita dalla straordinaria presenza del Cardinale Angelo Bagnasco, che ha scelto proprio Pietra Ligure per la sua ultima apparizione in qualità di Arcivescovo di Genova”, ha sottolineato il primo cittadino.