Pietra, brutta caduta in bici e trauma cranico per una donna: dinamica da chiarire

Pietra Ligure. Brutta caduta e conseguente trauma cranico per una donna. È accaduto a Pietra Ligure, nella notte appena trascorsa. L’allarme è scattato una manciata di minuti prima dell’una, in via della Cornice, nei pressi del cimitero pietrese.

Ma è attorno alla dinamica dell’accaduto che regna un alone di mistero perché non è chiaro se la donna, che era insieme ad un bambino, abbia fatto tutto da sola oppure se sia stata urtata da un veicolo.

Quando i primi passanti l’hanno soccorsa, era in mezzo alla strada con una brutta ferita alla testa e un’evidente emorragia. Il bambino, invece, fortunatamente è uscito illeso dall’accaduto.

Sul posto è intervenuta la croce bianca di Borghetto che, dopo aver prestato le prime cure, ha trasporto la donna, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.