Finale Ligure. Un lungo faccia a faccia nel pomeriggio di ieri sulla situazione delle scuole elementari a Finale Ligure, senza contare le problematiche già sollevate dal gruppo “Le Persone al Centro” per le medie.

Protagonista dell’incontro il comitato Celesia che nei giorni scorsi ha chiesto un ripristino delle classi della primaria a Finalborgo, grazie agli spazi dell’ex collegio Aycardi che all’ultimo piano già ospita parte dell’Alberghiero e che l’anno scorso è stato oggetto di un intervento di restyling.

Foto 2 di 2



Resta forte la preoccupazione sul ritorno nelle aule a settembre, con diretto riferimento alla ricerca di spazi per far fronte alle norme anti-Covid.

Il comitato Scuola Celesia di Finalborgo, che da quasi dieci anni si batte per individuare nuovi spazi e riportare a Finalborgo la scuola primaria che, dal 2012, è stata provvisoriamente dislocata presso i locali della primaria di Finalmarina, chiede un rapido intervento e soluzioni adeguate, rimarcando la proposta dell’ex collegio Aycardi.

Sette classi, più di cento bambini, con i genitori che attendono risposte in vista del 14 settembre.

Nel mirino anche il possibile spostamento dei servizi della mensa, con l’utilizzo delle palestre, che però in questo caso andrebbe a penalizzare le attività sportive finalesi. Insomma trovare la quadra non sarà impresa semplice.

Resta anche il problema del sovraffollamento delle scuole medie, già oggetto di un ordine del giorno approvato all’unanimità in Consiglio comunale dopo la protesta degli insegnanti: dal prossimo anno scolastico, infatti, le classi prime saranno presenti con solo quattro sezioni anziché cinque. “Auspichiamo una rapida soluzione anche per le medie, per evitare disagi e disorganizzazione per ragazzi e famiglie finalesi” ha ribadito il consigliere comunale Massimo Gualberti.

E per le elementari a Finalborgo: “Siamo pronti a sostenere il comitato, così come i genitori preoccupati per la situazione scolastica: valuteremo una mozione ad hoc da presentare nel corso del prossimo Consiglio comunale, anche perchè l’ex collegio Aycardi, con qualche altro piccolo intervento, è una soluzione ottimale” conclude il capogruppo di “Le Persone al Centro”.