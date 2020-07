“Parole ubikate in mare” ad Albisola: Quaglieni punta il dito contro Comune, promotore dell’evento

Albisola Marina. “Albisola Marina ospiterà l’11 esima edizione di ‘Parole ubikate in mare’, sul tema ‘Libertà e rinascita’, con incontri con Moni Ovadia, comunista e nemico dichiarato di Israele, Dario Vergassola, Gad Lerner e Marco Revelli”. Lo comunica in una nota il direttore del Centro Pannunzio Pier Franco Quaglieni

“E’ chiaro – spiega Quaglieni – l’orientamento politico d’insieme che sarebbe accettabile, se non ci fosse come promotore anche il Comune di Albisola Una cultura a senso unico non è vera cultura perché la cultura è fondata sul confronto di opinioni. Dove tutte le idee sono eguali o molto simili – diceva Mario Soldati – la libertà incomincia a mancare”.

“Solo un vero pluralismo di idee può consentire ai cittadini di farsi un’idea personale fuori dal conformismo” conclude il direttore del Centro Pannunzio.