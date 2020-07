Parco Tecnologico Valbormida, Ziglioli (PD): “Quest’opera disastro della giunta Toti. Si assuma le proprie responsabilità”

Valbormida. A ritornare sulla questione del parco Tecnologico della Valbormida è Simone Ziglioli, coordinatore dei circoli Pd della Valbormida: “È di alcuni giorni la parifica di bilancio della corte dei conti che ha evidenziato molte criticità della Regione Liguria a certificare il disastro della giunta Toti in questi 5 anni di governo del centrodestra. Uno dei casi riguarda la società Parco Tecnologico Val Bormida per cui “sono stati consumati circa 6 milioni di euro di risorse pubbliche senza alcun vantaggio”.

“Tra le varie criticità rilevate vi sono anche quelle relative alle società partecipate – specifica l’esponente del Pd – Nello specifico è stato rilevato che la Regione le gestirebbe ‘senza alcuna valutazione tra costo-opportunità delle risorse investite e senza una attenta disamina, in caso di beni e servizi disponibili sul mercato, della convenienza economica degli affidamenti in house'”.

“Nonostante i dati inconfutabile rilevati da un organo istituzionale, rilevati puntualmente dal consigliere regionale Pd Righello e dal consigliere provinciale Pd Mirri, il dottor Legario, amministratore unico del parco Tecnologico Valbormida, per giustificarsi ha dichiarato che il debito sociale e i bilanci in perdita si riferiscono a quando in Regione c’era il Pd” sottolinea Ziglioli.

“Insomma è il solito disco rotto che dice sempre che è colpa di quelli di prima. Dopo 5 anni di governo regionale sarebbe più corretto, una volta per tutte ammettere le proprie responsabilità e i propri sbagli, perché ripetere sempre che è colpa di quelli di prima serve solo a giustificare gli errori commessi nell’oggi. Ormai non ci credono nemmeno più loro. E la gente è stufa di essere presa in giro!” conclude il coordinatore Pd della Valbormida.