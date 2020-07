Pietra Ligure. Una battaglia vinta quella dei residenti di via Villaggio Spotorno, sul Trabocchetto, una traversa di via della Cornice, che da anni avevano sollevato il problema dei forti rumori notturni provocati dall’impianto di ventilazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure che investe la collina sovrastante il nosocomio pietrese.

IVG.it aveva raccolto il disagio degli abitanti, rilanciando successivamente il problema: i nuovi ventilatori sono stati installati nel 2015 per le nuove camere operatorie. Da allora, per i residenti della zona era iniziato “un calvario” che si ripresentava ogni estate: “Ronzio assordante, non possiamo dormire, così come gli ospiti di un residence e strutture ricettive della zona che ospitano turisti che vengono a soggiornare a Pietra Ligure” avevano denunciato i residenti.

Ora, però, criticità risolta: la Asl2 ha infatti provveduto all’installazione delle paratie antirumore, che finalmente stoppano il ronzio in estate, quando i condizionatori entrano in funzione a pieno regime.

Grande la soddisfazione degli abitanti della collina pietrese: “Finalmente dopo quattro anni e mezzo di proteste la situazione di forte disagio è stata risolta. Ringraziano particolarmente la dott.ssa Antonella Valeri, direttore amministrativo della Asl2, per aver preso a cuore un problema che attanagliava 50 famiglie” hanno affermato i residenti.

Dopo le ultime e recenti proteste l’azienda sanitaria savonese ha dato via libera all’intervento, con la pronta installazione delle paratie all’impianto di ventilazione dell’ospedale di Pietra Ligure.