Pallare. Un grave lutto ha colpito la comunità pallarese: un male incurabile ha infatti stroncato la giovane vita di Christian Bonifacino, che avrebbe compiuto 20 anni ad agosto.

Biker e atleta, l’anno scorso aveva scoperto di essere malato e dopo le cure sembrava sulla via di guarigione, ma una ricaduta repentina delle ultime settimane l’ha fatto tornare in terapia e proprio oggi, da Torino dov’era ricoverato, è arrivata la triste notizia.

Cordoglio da parte degli amici a mamma Sara, papà Flavio e al fratello maggiore Nicholas. Anche l’Olimpia Carcarese ha scritto un messaggio su Facebook per salutare il giovane amico: “Oggi è arrivata una di quelle notizie che non avremmo mai voluto ricevere. Ci ha lasciati un giovane di quasi 20 anni, Christian Bonifacino…lo ricordiamo sorridente per le vie di Carcare, lui era un pallarese, ma frequentava spesso il nostro paese, dove aveva tanti amici”.

“In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo tutti, uno per uno, intorno alla famiglia Bonifacino con la speranza di dare loro un piccolo conforto. Per questo, abbiamo deciso in segno di lutto di rinviare a mercoledì 29 luglio le finali del Torneo di Calcio Tennis, in programma questa sera. Il Corrent starà in silenzio per te Christian, per accompagnarti nel tuo viaggio”.

“Riposa in pace”.