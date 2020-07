Orsero acquisisce Moncada Frutta, società specializzata nella distribuzione all’ingrosso di ortofrutta in Sicilia

Liguria. Orsero spa, società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (MTA), segmento Star, holding dell’omonimo gruppo tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, comunica di aver sottoscritto in data odierna un accordo per l’acquisto del 50% del capitale della società Moncada Frutta srl, società specializzata nella distribuzione all’ingrosso di ortofrutta in Sicilia e di cui detiene già il restante 50% del capitale sociale. La completa integrazione di Moncada Frutta all’interno del gruppo darà luogo ad importanti sinergie commerciali e prospettive di sviluppo nel canale della grande distribuzione organizzata nel territorio siciliano.

Raffaella Orsero, Ceo del gruppo, ha commentato: “Con questa acquisizione Orsero ha completato l’integrazione nel gruppo delle società precedentemente detenute in JV con partner locali. Moncada Frutta ha una posizione di primo piano nella distribuzione di frutta e verdura fresche in Sicilia ma ci sono ancora tante opportunità di crescita, in particolare nella Gdo. Siamo onorati che la famiglia Moncada abbia deciso di proseguire il progetto imprenditoriale con il gruppo andando ad assumere una posizione di riguardo nella compagine sociale di Orsero.”

Angelo Moncada, presidente di Moncada Frutta, ha commentato: “La completa integrazione di Moncada Frutta nel Gruppo Orsero apre in Sicilia nuove opportunità di sviluppo e di sinergia. L’operazione, infatti, ha un grande valore strategico per il rafforzamento delle attività del Gruppo Orsero nell’isola e per un’apertura a nuove e interessanti collaborazioni con le altre società del gruppo Moncada.”

L’accordo sottoscritto con la società Salvatore Moncada srl prevede l’acquisizione da parte di Orsero del rimanente 50% del capitale sociale di Moncada Frutta, detenuto da Salvatore Moncada srl, e avrà esecuzione entro il mese di settembre 2020.

Ad esito dell’operazione, che consentirà l’integrale consolidamento della partecipata, Orsero deterrà il 100% di Moncada Frutta.

Il corrispettivo dell’acquisizione, in parte in azioni Orsero e in parte in contanti, è costituito da: una componente fissa da corrispondere alla data di esecuzione dell’Accordo tramite assegnazione (in conformità all’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dall’assemblea di Orsero del 30 aprile 2020) al venditore di n. 176.825 azioni Orsero, pari all’1,0 % del capitale sociale di Orsero, tratte dal portafoglio di azioni proprie già detenute dalla società alla data odierna e una componente, variabile e differita fino al periodo massimo dell’anno 2030, di massimi 498.680,32 euro che sarà pagata in 3 rate annuali di pari importo subordinatamente al fatto che nel bilancio di volta in volta di riferimento di Moncada Frutta risulti un utile distribuibile ai soci e da corrispondersi entro 15 giorni dalla approvazione del relativo bilancio di esercizio1.

Tutte le 176.825 azioni Orsero che saranno assegnate al venditore Salvatore Moncada srl, quale parte del corrispettivo, saranno soggette ad un impegno di lock-up da parte della Salvatore Moncada srl della durata di 36 mesi dalla data di esecuzione dell’Accordo.

Il corrispettivo per l’acquisizione, nella componente per cassa variabile e differita, sarà finanziato tramite l’uso di risorse finanziarie proprie di Orsero.

Moncada Frutta è una delle società del Gruppo Moncada ed è specializzata nella distribuzione all’ingrosso di ortofrutta fresca e da un punto di vista di flussi di approvvigionamento è già integrata con il Gruppo in particolare per quanto riguarda i prodotti banane e gli ananas. Il Gruppo Orsero è entrato in Moncada Frutta nel 2011 con una partecipazione del 50% del capitale sociale. Moncada Frutta ha sede a Ispica (Ragusa) dove opera in un magazzino in locazione di ca. 1.800 m2, costituito da celle refrigerate per lo stoccaggio e la conservazione a temperatura controllata di frutta e verdura, da alcune camere di maturazione per le banane e da una zona ufficio. Moncada Frutta nel 2019 ha realizzato ricavi pari a circa 16,8 milioni di euro con un Adjusted Ebitda pari a circa 0,7 milioni; la posizione finanziaria netta è sostanzialmente neutra.