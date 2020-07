Operaio schiacciato, infortunio mortale nelle aree Tirreno Power

Vado Ligure. Tragico infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi all’interno delle aree Tirreno Power di Vado Ligure, nell’ex centrale a carbone.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17.00, un operaio di 54 anni che lavorava per conto della Simic, pare per una ditta esterna, è rimasto schiacciato da un peso, mentre era impegnato in alcune lavorazioni per la ristrutturazione industriale dell’area. La Simic è infatti specializzata nel montaggio e manutenzione di impianti industriali e produttivi, e guida l’ATI di imprese impegnate per conto di Tirreno Power.

Per l’operaio pare non ci sia stato nulla da fare, inutile ogni tentativo di soccorso da parte di sanitari e 118: l’uomo è deceduto a seguito dei gravi traumi da schiacciamento riportati nel fatale incidente.

L’operaio stava svolgendo alcune attività nella zona dei sistemi di rifrigerazione dell’ex centrale a carbone, quando è stato colpito mortalmente. L’allarme è scattato da alcuni colleghi.

Sul posto stanno ancora operando vigili del fuoco e carabinieri, che stanno cercando di capire e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sul luogo dell’infortunio sul lavoro sono attesi anche gli ispettori Asl per gli accertamenti e le verifiche del caso.

E’ stata informata la Procura della Repubblica di Savona, che aprirà un fascicolo di indagine sull’infortunio mortale.

Aggiornamenti in corso