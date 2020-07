Olimpia Carcarese, il primo nuovo arrivo è Diego Bonifacino

Carcare. “Sono entusiasta di intraprendere questa nuovo percorso, non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione, mettermi in gioco e dare il mio meglio alla squadra”. Queste le prime dichiarazioni del neo acquisto biancorosso Diego Bonifacino.

Il nuovo giocatore dell’Olimpia Carcarese è stato presentato con entusiasmo dal direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Lo abbiamo voluto fortemente per la sua dedizione al lavoro e la sua polivalenza, siamo sicuri sarà molto utile alla causa biancorossa”.

Il classe 1997, infatti, è un giocatore in grado di ricoprire diversi ruoli: terzino, trequartista, esterno di centrocampo, bravo sia in fase offensiva che difensiva. Nel suo curriculum ricordiamo gli anni al Pallare, maglia con cui ha esordito giovanissimo in Promozione per poi passare all’Aurora, dove ha militato fino alla scorsa stagione in Prima Categoria.