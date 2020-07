Tovo San Giacomo. Sono in corso i lavori di realizzazione di piazza del Cristezzante in via Madonna delle Grazie lungo la SP4 del comune di Tovo San Giacomo.

L’intervento reso possibile grazie ad una convenzione con un privato con lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, prevede la creazione di una nuova pavimentazione, nuovi muri laterali in pietra e la canalizzazione delle acque piovane.

“Nel 2016, l’amministrazione comunale insieme alla Confraternita San Carlo di Bardino Vecchio, sistemò l’area che fino allora era abbandonata” ricorda il sindaco Alessandro Oddo.

“Venne posizionata la statua del Cristezzante, realizzata dallo scultore Cesare Oneda, la prima e ora unica al mondo dedicata ad una tradizione delle nostre terre quella dei portatori dei Crocefissi e per la quale si vorrebbe chiedere l’inserimento nella lista del Patrimonio Culturale immateriale dell’Unesco”.

“Al termine dei lavori, l’area sarà dotata di panchine e stalli per le biciclette in modo da diventare una nuova area pedonale e di ristoro al servizio di tutti” conclude il primo cittadino.