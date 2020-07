Novità estive all’Amatori Nuoto Savona

❗️❗️❗️❗️NOVITA’❗️❗️❗️❗️

Ora puoi, con pochi semplici click, PRENOTARE ed ACQUISTARE direttamente da casa gli ingressi, gli abbonamenti di libera balneazione e tutti i corsi in programmazione (vedi foto) direttamente dall’app WELLTEAM.

Per i nuovi utenti, che non hanno mai frequentato le nostre piscine in precedenza, è necessario passare prima in Segreteria.

I NOSTRI CORSI:

????CORSO BABY 3/36 MESI

????SCUOLA NUOTO BAMBINI ESTIVA 3/14 ANNI

????SCUOLA NUOTO RAGAZZI 14/20 ANNI

????SCUOLA NUOTO ADULTI

????CORSO ALLENANTE

????CORSO GESTANTI (condotto dall’ostetrica)

????ACQUAGYM e FITNESS