Savona. In occasione dell’importante intervento di ristrutturazione avviato da diversi mesi all’Ipercoop Il Gabbiano, ormai quasi concluso, Coop Liguria ha attivato anche a Savona il servizio “Coop Drive”, che permette di ordinare gli acquisti online sul sito www.coopshop.it e di ritirare (in un secondo momento) la spesa già preparata in un’apposita area di consegna, realizzata all’esterno dell’ipermercato, di fronte alla rotonda lungo via Vittime di Brescia.

Come funziona il Coop Drive? Per ordinare la spesa al Coop Drive, basta collegarsi al sitosopracitato, cliccare sul pulsante corrispondente al Gabbiano e selezionare i prodotti da mettere nel carrello, indicando il giorno e la fascia oraria in cui si desidera effettuare il ritiro. Gli addetti Ipercoop prepareranno la spesa del cliente e gliela consegneranno già pronta, senza alcun sovrapprezzo, nel punto di consegna allestito sul retro dell’ipermercato.

Qualora uno dei prodotti della lista dovesse risultare mancante, potranno accadere due cose: se il cliente ha scelto di lasciare a Coop la possibilità di sostituirlo con un’alternativa, troverà nella sua spesa un prodotto equivalente; se invece ha preferito non selezionare questa opzione, il prodotto resterà inevaso e sarà stornato dallo scontrino. Il pagamento degli acquisti effettuati tramite il Coop Drive può avvenire alla consegna, presso appositi totem informatici che accettano solo pagamenti elettronici come bancomat, carte di credito (che per la tutela della sicurezza richiedono il PIN), carta Sociocoopdipiù, oppure direttamente all’ordine, con la carta di credito o con Pay Pal.

Anche al Gabbiano saranno installati degli armadietti, i cosiddetti locker, dove le spese dei clienti possono essere depositate in attesa che essi vadano a ritirarle in autonomia, avendo a disposizione fasce orarie più lunghe di quelle che si possono scegliere quando si effettua il ritiro tramite operatore. Alcuni armadietti sono refrigerati, per ospitare i prodotti freschi e surgelati.

Con Coopshop Coop Liguria ha completamente rinnovato il suo sito di e-commerce, reso più veloce e arricchito di nuove funzionalità utili per l’utente, come la possibilità di effettuare ricerche multiple, di inserire filtri stabili dei prodotti, di salvare il proprio carrello abituale e i dati della carta di credito. Inoltre, è sempre più completo l’assortimento dei prodotti che si possono ordinare online, compresi molti articoli non alimentari, e ai Soci è stata assicurata la possibilità di sfruttare tutte le opportunità di utilizzo dei punti che accumulano facendo la spesa.

Anche se attualmente il sito viene utilizzato prevalentemente per effettuare gli acquisti al Coop Drive, Coopshop nasce per offrire a soci e clienti quattro modalità di spesa alternative a quella tradizionale:

– Coop Drive, già descritto e attualmente attivo in tre punti vendita genovesi, oltre al Gabbiano di Savona;

– Coop Locker, che offre la possibilità di ritirare gli acquisti in autonomia e al momento è disponibile presso gli Ipercoop di Genova e Savona;

– Coop on Board, che permetterà di ordinare la spesa su Coopshop e farsela recapitare sulle barche ormeggiate in dieci marine liguri, comprese quelle di Finale, Loano e Alassio;

– Coop a casa, il servizio di e-commerce alimentare Coop vero e proprio, non ancora disponibile in Liguria ma quasi pronto a partire con la primissima sperimentazione.

“L’attivazione del Coop Drive al Gabbiano rientra in un importante intervento di ristrutturazione, voluto da Coop Liguria per riorganizzare e rilanciare l’ipermercato – fanno sapere i responsabili – I lavori, durati diversi mesi e rallentati dal lock down, sono ormai quasi conclusi e hanno permesso di riorganizzare l’area di vendita, che è stata anche ridimensionata per lasciare spazio a un nuovo operatore della galleria commerciale”.

“L’ipermercato è stato rinnovato negli arredi (scaffalature, barriera casse e banchi frigo) e nell’offerta, ripensata per essere ancora più mirata sulle reali esigenze dei consumatori – continuano – I banchi della gastronomia e della pescheria sono stati rinnovati per migliorare ulteriormente l’area dei freschi, dove trovano spazio anche la piazza dell’ortofrutta e la macelleria. La proposta dei generi vari da dispensa (alimentari confezionati e chimica) è rimasta molto ampia, mentre quella del non alimentare è stata razionalizzata, per offrire esclusivamente i prodotti che risultano più richiesti: biancheria intima, piccolo bricolage, casalinghi e naturalmente il multimedia, anche se ridimensionato. La parafarmacia “Coop Salute” è stata valorizzata, così come il Punto Oro”.

“L’ultimo tassello mancante è il punto ristoro De Gusto Coop, che sarà inaugurato ad agosto, dovesSoci e clienti potranno acquistare e consumare non solo pizza, focaccia e panini, ma veri e propri piatti cucinati dalla gastronomia dell’ipermercato, con un imbattibile rapporto qualità/prezzo”.

“La ristrutturazione ha anche permesso di migliorare le prestazioni ambientali dell’ipermercato – concludono i responsabili – che, grazie alla sostituzione della centrale frigorifera e dei banchi refrigerati, risparmierà ben mezzo milione di kilowattora di energia elettrica l’anno, che corrispondono a 240 tonnellate di anidride carbonica non emessa e a 110 TEP (Tonnellate di Petrolio Equivalente) non bruciate”.