Noli, brutta caduta da un albero: soccorsi mobilitati

Noli. Incidente, nella mattinata odierna, intorno alle 10,15, a Noli. Le informazioni sull’accaduto sono ancora poche, ma sarebbe successo in regione Torbora.

Un uomo di nazionalità tedesca, per cause ancora da accertare, sarebbe stato protagonista di una brutta caduta da un albero e avrebbe riportato contusioni e ferite in seguito all’impatto.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento della croce bianca di Spotorno. Il ferito è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.