Nascono gli IVG Awards: vota i migliori ristoranti, pizzerie, bagni, bar e gelaterie del savonese

Savona. Quella appena iniziata sarà un’estate senza dubbio inedita e straordinaria, sotto tanti punti di vista. Ma per la provincia di Savona sarà comunque una stagione da vivere intensamente, sulla costa e nell’entroterra, al mare e in collina.

L’emergenza legata all’epidemia di Covid-19 ha condizionato molto le nostre vite nei mesi passati, ma in Riviera l’estate sembra già promettere bene: e noi che siamo il quotidiano del savonese vogliamo dare il nostro contributo, coinvolgendo sopratutto quelle che sono le realtà protagoniste dell’estate. Abbiamo deciso per questo di lanciare un contest per permettervi di dare risalto (sia a livello locale che sul web, grazie ai “numeri” del nostro giornale) a quelle che, secondo voi, sono le eccellenze del nostro territorio: nascono dunque gli IVG Awards.

#belincheposto: vota i migliori!

Con l’estate torniamo al mare e dopo il lockdown torniamo ad uscire per andare a cena fuori, a mangiare una pizza o a gustarci un gelato. A tutti nostri lettori chiediamo allora di scegliere e votare le attività migliori della nostra provincia. Vi chiediamo di indicare i migliori (secondo voi) stabilimenti balneari, i migliori ristoranti, le migliori pizzerie, i migliori bar e le migliori gelaterie della provincia di Savona. Il tutto legato, sui social, all’hashtag #belincheposto, un’espressione scherzosa che richiama immediatamente la nostra terra.

Prima fase: le nomination

Abbiamo organizzato il contest in due fasi. Nella prima, quella della nomination, vi chiediamo di indicare (attraverso il modulo che trovate qui in basso) le attività che voi ritenete migliori nelle cinque categorie che abbiamo scelto. Questa fase si apre oggi e si concluderà il 15 agosto. Ogni due settimane pubblicheremo la “classifica provvisoria”.

Seconda fase: le finali

Dal 18 al 30 agosto si aprirà la seconda fase, quella delle finali. Le prime dieci attività delle cinque categorie si sfideranno in un sondaggio: per ogni categoria IVG.it consegnerà il proprio “Award” a chi raggiungerà il primato. Il riconoscimento sarà consegnato poi durante un evento pubblico che sarà organizzato da IVG nei mesi successivi.

Fai votare il tuo locale!

In questo contest, oltre a coinvolgere i nostri lettori, vogliamo far partecipare direttamente i locali e i loro gestori. Se volete infatti potete scaricare il volantino (formato pdf da stampare) da mettere nei vostri locali e favorire il voto dei vostri amici e dei vostri clienti attraverso il “QR code”. Inquadrando il codice con la fotocamera dello smartphone sarà possibile raggiungere la scheda di voto del contest e votare direttamente il locale preferito. CLICCA E SCARICA IL VOLANTINO.

Ecco la scheda di voto

Scegliete la categoria tra le quattro presenti, indicate il nome dell’attività, indicate il luogo dove si trova, il Comune. E se volete in modo facoltativo potere inserire anche i punti di forza.

Ricorda che potrai votare tutti i locali che desideri.