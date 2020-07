Nasce Kélyfos Art Design Book, agenda di arte e design di Gianluca Cutrupi e Roby Giannotti

Albisola Superiore. Parte da Albisola una iniziativa digitale che parla di ceramica e non solo: Kélyfos Art Design Book, primo numero dell’agenda di arte e design autoprodotta e diretta da Gianluca Cutrupi e Roby Giannotti, sarà consultabile in formato digitale a questo link.

Questo mezzo di comunicazione nasce per raccontare non solo i progetti dei due designers, che hanno dato vita a dicembre 2019 alla Kélyfos Design&Art Gallery di Albissola Marina e che proprio in questi giorni ospita le loro opere in una mostra dal titolo estivo “aria, mare, terra e acqua”, ma anche per dialogare sull’arte contemporanea e il design. Si parla di ceramica, di artisti e di musei, di protagonisti di oggi e momenti della storia dell’arte con un obiettivo preciso: unire memoria, creatività e contemporaneità per promuovere i valori del linguaggio universale dell’arte, attraverso le sue declinazioni nel territorio albisolese ma con uno sguardo alle più importanti realtà internazionali.

In questo primo numero si parla di Casa Jorn ad Albissola Marina e di Mic di Faenza, di protagonisti della scena internazionale con una splendida intervista a Carlo Pizzichini legato da sempre alle sue esperienze artistiche in Liguria e di impressioni sul design con una visita alla Triennale di Milano. Il link per visionare e scaricare la rivista si trova anche sul sito web della galleria: kelyfosgallery.com oppure, più semplicemente, sui profili social della galleria (facebook e instagram).

Ricordiamo che la galleria è aperta tutti i giorni, ad Albissola Marina in via Isola 15, dalle ore 16 alle ore 19 e in ulteriori orari su prenotazione.