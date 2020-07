Musica e divertimento “on the road”: a Loano fa tappa l’RDS Play On Tour Summer 2020

Loano. Domenica 2 agosto alle 18 in Orto Maccagli a Loano farà tappa l’RDS Play On Tour Summer 2020, il nuovo ed innovativo format con cui la storica emittente radiofonica ha scelto di essere presente e incontrare gli ascoltatori (nonostante il 2020 sia iniziato con una situazione di emergenza che ha costretto gli italiani a rimanere lontano dai propri affetti e a fare delle rinunce necessarie per il bene comune) portando il divertimento e la forza della musica in tutta la penisola. Un tour itinerante che andrà ad unificare l’Italia in un abbraccio virtuale.

RDS 100% Grandi Successi supporterà tutte le date del tour attraverso una serie di attività radio e social correlate: da spazi dove si racconteranno i territori delle regioni coinvolte attraverso le voci e la valorizzazione delle bellezze del nostro Paese come “Regioniamoci su” e “Diario di viaggio” ad un’attività social integrata con l’app di RDS, che permetterà agli ascoltatori di vincere gadget e sorprese speciali.

Spiega il sindaco di Loano, Luigi Pignocca: “Quella che stiamo vivendo è un’estate strana, che tutti noi stiamo cercando di vivere nella maniera più ‘normale’ possibile pur non abbassando mai la guardia rispetto all’emergenza sanitaria. Con l’RDS Play On Tour Summer 2020 vogliamo regalare a tutti i nostri concittadini ed ospiti una giornata di spensieratezza all’insegna della musica e del divertimento con gli amici di RDS”.

Ma non solo: “Tutte le varie attività radio e social che accompagneranno il tour, inoltre, rappresenteranno per Loano e il suo comprensorio un importante strumento di promozione e valorizzazione turistica”, conclude il sindaco.

“La tappa loanese dell’RDS Play On Tour Summer 2020 – aggiunge l’assessore al turismo Remo Zaccaria – farà da preludio alla campagna di promozione turistica e pubblicitaria che, giusto a inizio agosto, verrà veicolata proprio dalle frequenze di RDS. Per cinque giorni (quattro volte al giorno) uno spot racconterà il ‘mare di opportunità’ tra le quali potranno scegliere tutti coloro i quali decideranno di trascorrere le loro vacanze qui a Loano: dal relax in spiaggia allo shopping in centro, dalla corsa alla passeggiata a piedi o in bici nel nostro splendido entroterra. Loano può vantare un’offerta turistica a 360 gradi e riteniamo che un’emittente radiofonica importante e di successo come RDS 100% Grandi Successi sia la vetrina migliore per presentarla a chi ancora non la conosce”.

Il nuovo format itinerante abbraccerà l’Italia da nord a sud in un vero e proprio road tour che attraverserà il Paese con l’obiettivo di riunire gli italiani attraverso la musica, la solidarietà e l’energia di RDS 100% Grandi Successi. Una carovana di auto targate RDS toccherà, infatti, moltissime località per incontrare gli ascoltatori e portare musica, colori e divertimento nelle vie delle nostre città, grazie al supporto e alle molteplici attività degli sponsor Menarini Sustenium, Rigoni di Asiago, Università eCampus, Martino Cous Cous, Acqua oligominerale Rocchetta e Locauto (Partner Automotive), IltuoScudo.it (Technical sponsor) e Decathlon (Technical sponsor).