Provincia. “La domenica è festiva ma non festosa”, disse un giorno lo scrittore e regista Marcello Marchesi. Questa domenica di metà luglio conferma in parte l’aforisma: è vero che gli eventi che la nostra e vostra agenda ci presenta non sono ancora moltissimi, pur essendo la domenica il giorno di festa per eccellenza della settimana, tuttavia le 24 ore del 19 luglio offrono comunque qualche bell’assist.

Dopo il primo episodio di lancio tenutosi a Cosseria lo scorso 28 giugno, lo staff di Restart DJ torna a portare la musica e un dj set alternativo in un altro luogo inconsueto: il 19 luglio sarà infatti la volta del Castello di Roccavignale. Come in precedenza, il format “Dance is not a Crime” include un flashmob con riprese aeree e videomaker per dimostrare che è possibile ballare rispettando le distanze ed entro limiti definiti dai famosi nastri in stile “crime scene”.

Foto 2 di 2



La Gallery Malocello di Varazze ospita la mostra personale di Art Ketj, nome d’arte della nota pittrice e ritrattista savonese Caterina Galleano, formatasi frequentando diversi corsi di pittura e l’atelier di un illustre maestro genovese, Carlo Calvi, maturando e sperimentando la sua espressività chiamata realtà oggettiva, infondendo nei suoi dipinti quasi “soffi di vita”.

Fino ad agosto, al mattino, è possibile visitare la Torre del Brandale di Savona. Nell’occasione si terrà un brindisi in compagnia e con i vini doc delle cantine Maero di Castellar. Al più fortunato andrà in regalo un fine settimana presso l’Agriturismo Il Nido di Bacco.

A Pietra Ligure ripartono le iniziative della stagione estiva all’insegna di natura e contatto diretto con gli asinelli del Parco Natura AsinOlla. Le passeggiate organizzate dallo staff avranno diversi percorsi possibili grazie allo slow trekking, adatto a tutti, adulti e bambini, e anche ai meno sportivi garantisce una “rigenerazione” fisica e spirituale.

Ultimo giorno per la “Cena sotto gli ulivi” alla Sagra della Madonna del Carmine di Albisola Superiore. Immersi in un’atmosfera da favola, si potrà degustare sotto gli ulivi il menù della tradizione. Il tutto su prenotazione per il rispetto delle misure antiCovid-19.