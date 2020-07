Morte dell’operaio della Bormioli, fatale malore: sabato i funerali a Noli

Noli. E’ stata eseguita l’autopsia sul corpo di Fabio Sciutto, 53 anni, di Noli, l’operaio carrellista delle Vetrerie Bormioli ad Altare vittima di un fatale malore lo scorso venerdì pomeriggio. E’ deceduto dopo essere stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona a seguito dell’accaduto.

Prima del fatale malore sarebbe stato alla guida di un muletto.

Il 53enne si è improvvisamente accasciato al suolo, procurandosi anche un forte trauma cranico. Era stato ritrovato disteso a terra da alcuni colleghi in una zona del magazzino dell’azienda valbormidese, privo di sensi e con evidenti segni di ferita alla testa. Dopo l’allarme il tempestivo arrivo della croce bianca di Altare e del 118, con il successivo trasporto d’urgenza presso il nosocomio pietrese in codice rosso.

Nonostante le cure e le terapie l’uomo si è spento pochi giorni il ricovero.

La Procura di Savona aveva disposto l’esame autoptico per capire le cause della morte: oggi la salma è stata restituita ai familiari per i funerali che saranno celebrati sabato 11 luglio, alle ore 10.30, presso la cattedrale di Noli. Domani, venerdì 10 luglio, sarà recitato il Santo Rosario nell’oratorio di Sant’Anna, alle 18 e 30.

Fabio Sciutto lascia la mamma Gabriella, il papà Alfredo, i fratelli Ettore, Aby, Alessio ed Abel. La famiglia è molto conosciuta a Noli e nel comprensorio e la tragica scomparsa del 53enne ha scosso tutta la comunità nolese, pronta a stringersi ai familiari per l’ultimo saluto.