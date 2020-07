Millesimo, entra nel vivo la pratica per trasformare il bocciodromo in una polisportiva

Millesimo. Voto unanime alla mozione in difesa dell’Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, approvata ieri dal Consiglio comunale di Millesimo, al fine di ripristinare quantomeno la situazione preCovid-19 e garantire un servizio di assistenza H24 ai cittadini valbormidesi.

All’ordine del giorno, inoltre, come spiega il vicesindaco Francesco Garofano, “una variazione particolare che riguarda anche gli esercizi futuri in considerazione dell’imminente passaggio del servizio idrico integrato dal Comune al Consorzio C.I.R.A.. Abbiamo poi dovuto rivedere al ribasso le entrate previste per i servizi erogati dal Comune durante il periodo di lockdown causa Covid-19 e di conseguenza le maggiori spese a cui abbiamo dovuto far fronte in questi mesi”.

“La rinegoziazione dei mutui e il contributo per garantire le funzioni fondamentali dell’ente, comunicato proprio in questi giorni dallo Stato, ci consentiranno poi di intervenire in favore della cittadinanza – prosegue – Stiamo infatti valutando la possibilità di esentare il pagamento della Tari per le utenze non domestiche chiuse durante il periodo di lockdown e in deroga al regolamento valuteremo il rimborso per il servizio scuolabus non utilizzato. La mozione presentata dalla minoranza contemplava alcuni di questi aspetti ma risultava superata dalle misure già messe in campo o di prossima attuazione pertanto non è stata accolta”.

“Altro punto importante a cui teniamo molto era quello relativo alle controdeduzioni esposte dalla mia amministrazione alla società ASD Bocce nell’ambito della pratica finalizzata a rendere di pubblico interesse e utilizzo la struttura polivalente di Piazza Pertini”, sottolineano il sindaco Aldo Picalli e l’assessore comunale Roberto Scarzella.

“La nostra è una scelta politica coraggiosa, condivisa dal paese che la attendeva da tempo – affermano ancora – Abbiamo necessità di strutture idonee allo svolgimento di tutte le attività sportive presenti sul territorio, vogliamo dare la possibilità ai bambini millesimesi di poter crescere praticando ogni sport nel nostro paese, anche per questo motivo auspichiamo la disponibilità di un vero e proprio palazzetto dello sport multidisciplinare. Resta inteso che è nostra intenzione collaborare con riguardo con ASD Bocce al fine di predisporre i campi esterni, oggi praticamente inutilizzati, in modo efficiente”.