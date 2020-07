Millesimo, caduta rovinosa in bici e si procura alcune fratture: soccorsi mobilitati

Millesimo. Caduta rovinosa per un ciclista, intorno alle 16, nei pressi del campo sportivo di Millesimo. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’accaduto, ma quel che è certo è che non è stata registrata responsabilità di terzi.

A seguito della caduta, ha riportato diversi traumi, compresa, con ogni probabilità, anche la frattura di qualche costola. Ferite che gli hanno impedito di muoversi, ma non di chiamare aiuto.

Pare, infatti, che sia stato lui ad allertare i soccorsi, che hanno avuto però difficoltà a trovarlo. Alle ricerche, seppur durate poco tempo e concluse con successo, ha preso parte anche il sindaco Aldo Picalli.

L’intervento, poi, è stato dei militi della croce bianca di Cairo che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato il ferito, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.