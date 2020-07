Milano-Sanremo, salta il passaggio sulla costa savonese

Riviera. Niente Milano-Sanremo sulla costa savonese.

Dopo la presa di posizione dei sindaci per i problemi legati al Covid e alla viabilità la decisione di un percorso alternativo. Una decisione che era nell’aria dopo le prese di posizione degli amministratori savonesi sulla data scelta per la corsa ciclistica, senza contare i rischi di contagi in un territorio interessato da un nuovo cluster. E poi la giornata da bollino nero sulle autostrade in vista della settimana di Ferragosto: la chiusura della via Aurelia avrebbe provocato un caos viario enorme e dalle pesanti conseguenze.

L’organizzazione della corsa ha preso atto del verbale redatto dalla Prefettura di Savona dopo la video call di questa mattina con tutti i sindaci savonesi interessati dal passaggio della gara ciclistica, con la conseguente decisione di “tagliare” per la prima volta nella storia il percorso nella riviera ligure di ponente.

Il tradizionale e atteso transito nel savonese della classicissima in programma sabato 8 agosto quest’anno, quindi, non ci sarà.

Aggiornamenti in corso