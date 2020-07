Milano-Sanremo, Olivieri: “Impossibile prescindere dalle osservazioni dei sindaci”

Provincia. “All’esito della riunione di questa mattina e preso atto dell’impossibilità di trovare soluzione condivisa alle problematiche e criticità evidenziate dalla maggior parte dei sindaci e degli uffici comunali interessati, come anticipato al termine della stessa appena rientrato in sede ho dato indicazione al dipartimento competente in Provincia di concludere l’istruttoria con provvedimento non favorevole”. A parlare, in una nota, è il presidente della provincia di Savona Pierangelo Olivieri, che interviene sulla notizia relativa all’annullamento del passaggio della Milano-Sanremo sulla costa savonese.

“Come ente di area vasta e secondo grado la Provincia ed il suo presidente non possono prescindere dalle osservazioni dei sindaci del territorio – spiega Olivieri – di cui sono espressione in una questione quale quella di specie, pur tenendo conto del rilievo assoluto dell’evento sotto ogni profilo. Proprio per questo mi sono personalmente attivato a margine delle riunioni formali e nel tempo del procedimento tutto, in costante contatto con la Prefettura e i colleghi sindaci maggiormente coinvolti, nell’ottica di addivenire ad una sintesi positiva, che non è stato purtroppo materialmente concretizzabile”.

“Pur nello specifico contesto stagionale di picco di presenze e emergenziale sanitario la conclusione dell’iter lascia anche un pò di rammarico, poiché il valore di vetrina per il nostro bellissimo territorio, quale sicuramente è un evento sportivo come la ‘Classicissima’, una delle c.d. ‘corse monumento’ internazionali, è indiscutibile. Anche in sede di percorso alternativo si è provato a fare una riflessione su possibile riflessione che coinvolgesse il nostro entroterra, ma apprendiamo che la scelta dell’organizzazione ha privilegiato il cuneese, in particolare cebano, Val Tanaro e Colle di Nava. Ovviamente con la considerazione per il savonese si tratti di un arrivederci al 2021, con l’auspicio che si possa tornare per tutto e per tutti a contesto di normalità” conclude il presidente della Provincia.