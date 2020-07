Riviera. Dopo la presa di posizione di Finale Ligure, che ha già espresso un parere formale nagativo, si allarga il fronte dei sindaci contrari al passaggio della Milano-Sanremo, la classicissima in programma sabato 8 agosto.

E’ di oggi, infatti, la presa di posizione del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, che come altri collghi e amministratori, ha manifestato tutti i dubbi e le preoccupazioni sul fronte della sicurezza sanitaria e della gestione della viabilità in una giornata da bollino nero per il traffico e l’esodo verso le località della riviera.

Foto 2 di 2



“Abbiamo espresso parere contrario al passaggio della Milano-Sanremo l’8 di agosto in quanto in quella data, visto l’elevato numero di turisti, sarebbe difficile presidiare gli attraversamenti pedonali e gli innesti stradali per garantire la sicurezza di atleti e pubblico” afferma il primo cittadino savonese.

“A questa criticità si somma l’emergenza sanitaria, ancora in corso, che impone una particolare attenzione al fine di evitare assembramenti anche alla luce del recente focolaio che si era registrato nella nostra città” aggiunge il sindaco.

“Da ultimo va ancora rilevato come il tracciato che interessa la corsa sia quello usualmente utilizzato dalle ambulanze che si recano all’ospedale San Paolo per le emergenze e come la situazione in cui versa l’infrastruttura autostradale sconsiglia, in un sabato di agosto da bollino nero per il traffico, di bloccare l’unica strada alternativa in caso di incidente e blocco dell’autostrada” conclude Caprioglio.

Altre prese di posizioni similari sono attese in vista della video call di domani dei sindaci savonesi con la Prefettura di Savona. Difficile ipotizzare un percorso alternativo, così come un altro rinvio da parte dell’Uci che ha già programmato un fitto calendario per la ripresa delle corse ciclistiche.

E ora?