Liguria. Residue condizioni di variabilità saranno presenti sulla nostra regione nella giornata di sabato 4 luglio. Bel tempo domenica e lunedì stante la rimonta dell’alta pressione delle Azzorre sul Mediterraneo.

Secondo il Centro Limet, tra la notte e il primo mattino di oggi, sabato 4 luglio, rovesci residui tra Valle Bormida e Alpi Liguri, nubi sparse sul resto della regione, più intense sui versanti padani e i crinali, senza conseguenze. Nel corso della giornata schiarite sempre più ampie specie lungo le coste. Permarranno nubi sparse solo sui rilievi più occidentali e sull’Appennino orientale, in successiva attenuazione in serata quando il cielo diverrà ovunque sereno.

Venti moderati o forti da nord tra la notte e il primo mattino, in attenuazione nell’arco della giornata fino a deboli variabili nel pomeriggio. Mare generalmente mosso. Temperature minime in calo, in aumento le massime lungo le coste: sulla costa minime tra 17 e 20 gradi, massime tra 25 e 32 gradi; all’interno minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 21 e 26 gradi.

Domenica 5 luglio cielo sereno ovunque; qualche nube nelle aree interne durante il pomeriggio senza conseguenze.

Venti deboli meridionali. Mare generalmente poco mosso Temperature in aumento nelle zone interne, stazionarie lungo le coste.

Infine, lunedì 6 luglio giornata stabile e soleggiata, da segnalare solamente qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Temperature stazionarie.