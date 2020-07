Liguria. Il Mediterraneo è ancora protetto da un campo di alta pressione. Sul nord Italia, tuttavia, continuano a filtrare correnti più umide che potranno causare locali note instabili. Le vere perturbazioni atlantiche scorrono sul nord Europa.

Secondo gli esperti del Centro Limet, durante la notte scorsa qualche locale annuvolamento innocuo ha interessato in particolar modo le zone costiere. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto ai valori di ieri. La giornata comincerà con locali annuvolamenti lungo le coste, specialmente sul savonese e sul genovese. Dei passaggi di nubi alte faranno apparire il sole come dietro ad un vetro smerigliato e renderanno il cielo lattiginoso. Tempo più soleggiato sui versanti padani. Nel corso della giornata si apriranno ampie schiarite lungo le coste, mentre nelle zone interne si formeranno i soliti addensamenti cumuliformi. Su Alpi Liguri, Val Trebbia e Val D’Aveto saranno possibili locali e brevi rovesci in esaurimento prima di sera.

Le temperature massime saranno stazionarie rispetto ai valori di ieri con punte fino a 31 gradi nelle bassure interne. Sensazione di afa, specialmente lungo le coste, a causa dei tassi di umidità elevati. Vento debole, con locali lievi rinforzi, dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso.

Nella giornata di domani, venerdì 24 luglio, il transito di una perturbazione sulla pianura Padana determinerà annuvolamenti irregolari e qualche rovescio o breve temporale nelle zone interne. Fenomeni assenti lungo la costa.

Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare generalmente mosso. Temperature in lieve calo nei valori massimi.

Infine, sabato 25 luglio torna il bel tempo e con temperature in aumento. Qualche nube nelle aree interne senza conseguenze.