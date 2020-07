Meteo: residui di nuvole e piogge al mattino, schiarite dal pomeriggio

Liguria. Al mattino possibilità di qualche temporale sulle Alpi Liguri e locali rovesci sulle località costiere, più attivi in mare aperto; nubi sparse altrove senza fenomeni. Questa residua instabilità, secondo i meteorologi di Limet, dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio.

Nel pomeriggio ampie schiarite ovunque con nubi in transito da monte verso mare, più intense sull’Imperiese dove non si esclude qualche locale rovescio. Generale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità in serata.

Venti deboli, temperature in risalita fino a 30 gradi sulla costa.

Bel tempo nella giornata di domenica ed aumento della nuvolosità bassa da lunedì.