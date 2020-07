Liguria. Correnti fresche di matrice nord atlantica interessano la nostra regione determinando spunti instabili soprattutto in Appennino e nelle zone interne. Caldo nel complesso sopportabile.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per la mattinata di oggi giovedì 16 luglio non si escludono rovesci sul Golfo, con il rischio di qualche interessamento costiero a levante. Nubi sparse sul resto della regione senza fenomeni. Nel pomeriggio migliora tutto il fronte marittimo e la relativa fascia costiera; temporali in formazione tra Val Trebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri senza sconfinamenti sulle coste. Altrove cielo poco nuvoloso senza la minaccia di temporali. In serata attenuazione dei fenomeni ovunque e cielo poco nuvoloso da levante a ponente.

Venti deboli a circolazione ciclonica sul golfo al mattino (nord-est a ponente e sud-est a levante). Generale rotazione a sud su tutti i settori nel pomeriggio con intensità al più moderata sui valichi. Mare poco mosso. Temperature pressoché stazionarie: sulla costa minime tra 20 e 23 gradi, massime tra 26 e 30 gradi; all’interno minime tra 8 e 17 gradi, massime tra 23 e 29 gradi.

Venerdì 17 luglio avremo al mattino nubi sparse ovunque senza fenomeni. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e qualche temporale nelle aree interne, con qualche locale sconfinamento anche in costa. Attenuazione dei fenomeni dopo il tramonto.

Venti deboli variabili sulle coste, deboli da nord-est sui versanti padani. Mare in prevalenza poco mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Infine, sabato 18 luglio probabile bel tempo su tutta la regione e con temperature in aumento,