Liguria. L’ondata di caldo che interessa l’Italia raggiungerà il suo picco tra oggi e sabato. In Liguria bel tempo a parte qualche annuvolamento che solo occasionalmente darà origine a qualche fenomeno nelle zone interne nel pomeriggio.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 30 luglio avremo forte disagio per l’afa. Perciò occorre limitare le uscite nelle ore più calde per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori. Al mattino avremo bel tempo ovunque a parte banchi di nubi basse sul mare che potrebbero a tratti estendersi verso la costa savonese. Bel tempo anche per il resto della giornata se si eccettua un aumento della nuvolosità cumuliforme sulle testate di Val Trebbia e Aveto e qualche temporale di calore sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Venti deboli a regime di brezza o meridionali. Mare poco mosso o quasi calmo. Temperature in lieve aumento, con tassi di umidità medio-alti sulle coste con conseguente disagio fisiologico per afa: sulla costa minime tra 21 e 24 gradi, massime tra 28 e 32 gradi; all’interno minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 27 e 33 gradi.

Per domani venerdì 31 luglio ancora forte disagio fisico per l’afa. E sarà una giornata calda e assolata. Da segnalare solo la presenza di un po’ di nubi basse sul mare al mattino e lo sviluppo di nubi cumuliformi su Val Trebbia, Aveto e Alpi Liguri associate a qualche temporale di calore, in attenuazione in serata.

Brezze dominanti. Mare generalmente poco mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Sabato 1 agosto ancora disagio per afa. Ancora prevalentemente soleggiato con formazione di nubi pomeridiane sull’Appennino.