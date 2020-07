Liguria. Nei prossimi giorni masse d’aria di matrice africana faranno capolino sul Mediterraneo, andando ad interessare principalmente il centro-sud italiano. Il settentrione, pur rimanendo ai margini di questa fase calda, risentirà comunque di un certo aumento delle temperature, in un contesto però non sempre soleggiato e anche piuttosto afoso, soprattutto lungo le coste.

Per quanto riguarda il meteo di oggi, domenica 26 luglio, secondo gli esperti di Limet avremo al mattino cieli sereni pressochè ovunque, ad eccezione del tratto di costa tra Savona e Genova dove saranno presenti banchi di nubi basse (macaia). Nel corso del pomeriggio qualche cumulo farà la sua comparsa sui rilievi, ma senza recare particolari conseguenze, se non qualche isolato piovasco o rovescio nella zone confinale delle Alpi Liguri. Tra il tardo pomeriggio e le prime ore serali assisteremo ad un aumento delle nubi basse sulla coste centro-orientale, ma anche in questo caso non avremo conseguenze.

Venti soffieranno dai quadranti meridionali, a regime di brezza lungo le coste, moderati invece sui versanti padani (marin bianco). Mari generalmente quasi calmi sotto costa, poco mossi a largo.

Temperature in aumento, specie nelle aree interne: sulla costa minime tra 18 e 21 gradi, massime tra 25 e 29 gradi; all’interno minime tra 6 e 17 gradi, massime tra 25 e 28 gradi.

Lunedì 27 luglio nubi basse saranno presenti fin dal mattino lungo le coste savonesi e genovesi, cieli per lo più sereni altrove. Moderata instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri, con la possibilità di qualche piovasco o rovescio. Aumento delle nubi basse in serata lungo le coste, ma senza il rischio di fenomeni.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari generalmente poco mossi. Temperature in aumento, specie sui rilievi e nelle aree interne.

Infine, martedì 28 luglio giornata stabile, ma non ovunque soleggiata a causa delle presenza di qualche nube basse.

Venti deboli/moderati dai quadranti meridionali. Mari per lo più poco mossi. Temperature in ulteriore aumento.